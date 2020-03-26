百濟神州：藥監局暫停銷售一進口注射產品

百濟神州預計，這將造成ABRAXANE®在中國的供應暫時中斷。公司正在與百時美施貴寶密切合作以盡快恢復供應，包括百時美施貴寶對現有生產基地的整改工作以及遞交用其另一家生產工廠為中國供應的申請。周三，由於國家藥品監督管理局決定暫停ABRAXANE®的進口、銷售和使用，國家醫療保障局將ABRAXANE®從藥品集中採購名單中刪除。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626