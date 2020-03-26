新股專輯：C-LINK SQ超購10倍 下限定價
2020年03月26日 07:16
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馬來西亞外判文件管理服務商C-LINK SQ(01463)公布招股結果，每股發售價定為0.63港元，為招股價0.63至0.73元的下限，淨集資約7,580萬元，香港公開發售部分錄得超額認購約10.15倍。
該股將於周五(27日)掛牌，每手4,000股計，1手中籤比率13.01%，要認購15手即6萬股才可穩獲1手。
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