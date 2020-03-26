上石化全年少賺58%　派息12分

另外，公司公布，隨着大絲束碳纖維應用的不斷深入，大絲束碳纖維產品開始出現供不應求，為滿足國內市場對碳纖維複合材料需求，促進公司碳纖維產業的技術進步，擬投資建設2.4萬噸/年原絲、1.2萬噸/年48K大絲束碳纖維項目，預計項目投入約35億元。

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