上石化全年少賺58% 派息12分
2020年03月26日 07:17
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上海石油化工股份(00338)公布截至2019年12月31日止全年業績，股東應佔溢利22.14億元人民幣(下同)，按年跌58.5%，每股盈利0.205元，派息0.12元。
另外，公司公布，隨着大絲束碳纖維應用的不斷深入，大絲束碳纖維產品開始出現供不應求，為滿足國內市場對碳纖維複合材料需求，促進公司碳纖維產業的技術進步，擬投資建設2.4萬噸/年原絲、1.2萬噸/年48K大絲束碳纖維項目，預計項目投入約35億元。
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