【專家點評】溫灼培：金價強力波動的原因

近期金價大上大落。論基礎因素，環球主要央行相繼減息減至近零，這應利好沒息率收益的金價。再者，在2008年金融海嘯期間，各大主要央行相繼推出的龐大量寬資金不單尚未收回，現又再次加碼量寬，這不禁令人對貨幣本身價值產生質疑。當大家對貨幣不信任，便只能相信黃金。所以本月初金價突破1,700美元並非無因。

但之後，由於疫情關係環球股市暴瀉，導致大量股市孖展被斬倉。由於金價當時於1,700美元水平累積了大量升幅，投資者因而從金市獲利，把資金填補因股市孖展被斬倉所造成的損失。投資者的行動使金價迅速滑落，到本月中又再跌返1,450美元水平。金價是次升浪由去年11月底12月初約於1,440美元起步。亦即，當金價跌近1,440美元一切便已打回原形，投資者再拋黃金亦無利可圖。

所以當時就是環球股市波動，投資者已不願拋金。相反，由於黃金本身利好因素依然存在，使投資者於1,500美元以下水平又再重新吸金。這解釋了現在金價重上1,600美元原因。技術上不排除短期金價有能力再挑戰1,700美元可能，但要先突破1,630美元的初步阻力，支持料於1,540美元。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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