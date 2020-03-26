澳元兌美元貶1%　兌港元低見4.56水平

美國參議院議員在加大低收入人士失業援助力度問題上產生意見分歧，有可能使規模2萬億美元一籃子抗疫救助計劃的通過再遭拖延，多名共和黨議員要求修改計劃中的相關內容。

低流動性則加劇匯率波動，澳元及紐元於亞洲交易時段齊跌逾1%。澳元曾跌1.09%至58.94美仙，每澳元低見4.5694港元；紐元一度跌1.08%，低見57.88美仙，每紐元兌4.4875港元。

分析估計，澳元和紐元上行空間有限，因存在未來幾個季度出現全球衰退的風險。

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