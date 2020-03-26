【專家點評】彭偉新：昆侖能源具反彈空間

港股在美國聯儲局承諾無上限地進行量化寬鬆下，市場投資者的信心即時回復，更帶動企業債價回穩及股市反彈。雖然現時各國所做的紓緩經濟措施，只能令到疫情所帶來的影響盡量減低，不過，對於疫情的幫助仍然有限，而未來股市能否繼續作出回升，主要仍視乎未來兩周歐美疫情能否受到控制。若果到最後仍然無法受控的話，相信股市仍然有回調的壓力。暫時港股在短期內，會繼續受惠於投資氣氛的改善，資金重返股市有助恒指作出進一步的反彈，由於過去幾個交易日已見機構投資者積極買入部分已被過分拋售的大藍籌，因此，預期恒指有機會向着20天線水平進發。

股價自去年11月升上250天線見7.78元後，走勢持續轉弱，更反覆回調至3月19日低位2.9元始反彈，帶動RSI亦由低位反彈，收復了30的超賣水平，昨日股價再升破10天線，進一步出現技術突破後，預期股價將會先行收復整個回調浪總跌幅的38.2%，股價可以上望4.78元，建議投資者可以在4.1元水平買入，若穿10天線宜先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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