果粉注意！5G iPhone有機會推遲發布　原因係...

日本傳媒引述消息報道，由於新冠肺炎大流行可能損害需求，並打亂產品開發時間表，蘋果公司(Apple Inc.)內部討論應否將5G iPhone的發布時間延遲數月。

來自供應鏈的消息指出，供應端的問題可能導致原定於9月亮相的5G iPhone新機延遲發表。此外，Apple消息人士透露，公司擔心目前疫情會大幅削弱消費者升級手機的意願，影響市場對5G iPhone的接受程度，而公司需要其第1款5G手機取得成功，因此考慮延遲發布。

至於5G iPhone的確切發布時間表，消息指或需等到加州解除禁足令為止，另有預期要待至5月時才能決定。加州的禁足令在上周四(19日)生效，全州4,000萬人口如非必要則避免出門，以遏制疫情繼續擴散。在此命令下，Apple總部大多數員工已經在家辦公。

摩根大通發表報告指出，Apple可能會將新款iPhone的發布時間延遲一、兩個月，但延遲一至兩個季度的可能性不大，原因包括旅行限制導致的生產問題，使EVT(工程驗證測試，現在計劃於4月中旬)、PVT(生產驗證測試)和試生產(現在計劃於6月下旬)出現多個樽頸位。另外，美國的封鎖措施可能導致營運商建立5G網絡的時間，有機會影響支援5G的新iPhone發布時間。

事實上，自2011年以來，Apple每年都會在9或10月推出新款iPhone。但隨着疫情的爆發，Apple需要面對的挑戰包括其在中國的製造供應鏈中斷，以及對因疫情封閉經濟活動國家高端設備需求的質疑。公司在中國境外的商店均已關閉，直到另行通知。

不過，無論新款iPhone將於何時發布，在疫情爆發期間，智能手機市場目前都處於困境之中。根據Strategy Analytics的估計，2月份全球智能手機出貨量按年下降38%，是自2003年開始追蹤統計數據以來的最大跌幅。

Apple周三(25日)股價在美國交易時段收市報245.52美元，跌1.36美元。受累於疫情打擊銷情，今年以來其股價最多累跌達23%，技術上已陷「熊」，走勢尚未許樂觀。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626