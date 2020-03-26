【市前重點睇】油升金回 道期漲幅收窄
2020年03月26日 07:58
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美匯指數跌至101.05，離岸人民幣(CNH)低見7.14，港匯企7.7529，美元兌日圓處110.91，歐元升上1.0885，英鎊報1.1828。金價於1,613美元反覆。布油升至27.39美元，紐油企24.11美元。道指期貨升幅收窄至不足百點。
●美國參議院多數黨領袖麥康奈爾稱，參議院周三(25日)通過規模2萬億美元的經濟救濟法案。不過，法案中有關失業救濟的爭議恐令通過時間延遲。
●道指早段飆700點後一度倒跌，隨後V形反彈愈升愈有，最多升過1,315點，高見22,019點，惟未能企穩兩萬二關，尾市顯著回吐，收市報21,200點，升幅收窄至495點或2.39%。標指收報2,475點，升28點或1.15%；納指跌33點或0.45%，收報7,384點。https://bit.ly/3bqcmul
●外國傳媒報道，美國聯儲局前主席伯南克表示，美國經濟正經歷急速衰退的中段，不會持續太久。其語氣表達對長期經濟仍是樂觀的。https://bit.ly/39hWNDB
●美國政府債券孳息率首度出現負數，1個月及3個月期的美國國債孳息率周三均跌至負值，原因環球市場動盪之際，投資者紛紛湧向安全的固定收益產品。
-10年期美債孳息率升2.06點子，報0.8673厘。
●IHS Markit最新研究顯示，隨着美國實施更嚴格的限制措施以防止新冠肺炎疫情蔓延，預計2020年美國汽車銷量約1,440萬輛，按年下降至少15.3%；預計歐洲汽車銷量將按年下降近14%。
●港股ADR指數收報23,600點，升73點或0.3%。
●即月恒生指數夜期收報23,837點，升219點，高水310點，成交63,876張。
●評級機構穆迪表示，新冠肺炎疫情將對二十國集團(G20)今年的經濟表現構成影響，整體GDP將收縮0.5%，其中美國會收縮2%，而歐洲地區的跌幅達2.2%。至於中國方面，今年經濟可望保持3.3%的增長，較其他國家優勝。
●避險需求大增，紐約黃金市場面臨着歷史性的擁擠。據悉，花旗銀行向客戶透露，透過網上或手機應用程式(App)的「紙黃金」交易暫停，主因是市場流動性問題。https://bit.ly/3doztaF
●紐約5月原油期貨曾挫近4%，跌穿每桶23美元，收報24.49美元，漲0.48美元或2%；倫敦布蘭特原油期貨收報每桶27.39美元，漲0.24美元或0.88%。
-美國能源信息署(EIA)公布，3月20日當周原油庫存增加162.3萬桶，少過預期的增加300萬桶。NYMEX原油期貨交割地庫欣地區的原油庫存增至2019年12月份以來新高。
●外國傳媒報道，美國國務卿蓬佩奧在電話中對沙特阿拉伯王儲說，沙特有機會「隨機應變」，讓能源和金融市場恢復信心。
●金價經過周二(24日)急升後，周三略為回吐，紐約4月黃金期貨收報每安士1,633.4美元，跌27.4美元，跌幅約1.7%。
●歐洲股市做好，英國富時指數收報5,688點，升242點或4.45%；法國CAC指數收報4,432點，升189點或4.47%；德國DAX指數收報9,874點，升173點或1.79%。https://bit.ly/2QHMqCA
●歐洲央行據悉支持必要時啟用2012年設計的最有力買債工具，即貨幣直接交易(OMT)計劃。另據彭博看到的文件，歐洲考慮為銀行業在新冠肺炎疫情之下處置不良貸款提供更多救濟措施。
●Waffle House最新公布，在全美已關閉365家分店，目前仍在營運的店舖有1,627家。由於Waffle House向來有良好的災害應變能力，若連他們都要關店，意味狀況真的很糟糕。https://bit.ly/2yao12f
●企業業績
-蒙牛乳業去年多賺34%，末期息18.1分。
-有線寬頻又見紅！12年累蝕超過28億元。
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