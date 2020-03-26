【股民熱話】憧憬內地將推世紀救市方案　來來去去就呢三招…

環顧全球，近月多國已大幅減息或重啟量寬，唯獨最先爆發新冠肺炎疫情的中國，至今尚未見有新一輪大規模的救市行動。由於重災的湖北省和武漢市近期都有解禁時間表的消息出現，相信下一步，當局會着手確定兩會的會期，預計屆時將會宣布一連串大型刺激經濟措施，投資者憧憬這些重大利好消息可提振兩地股市及中資股的氣氛。

到底，內地當局仲有咩救市招數？

第一，減息。雖然，近半年內地已多次下調部分或全部金融機構存款準備金率，已降低了實際利率水平，加上目前內地的通脹不低，變相限制了減息的空間。惟相信在各大央行均大幅減息之下，不排除年內中國人民銀行還是選擇作出象徵貨幣寬鬆的減息或降準行動，免人民幣相對走強削弱經濟活動。

第二，再進一步加大基建投資。早前國務院已宣布，將放寬融資結構以支持基建投資。早前有內地傳媒作不完全統計，截至3月10日，內地25個省區市公布未來投資規劃，共2.2萬個總投資額近50萬億元人民幣，當中2020年的計劃投資總規模達7.6萬億元人民幣。如此，相信傳統基建及原材料股可受惠。但當然，經驗告訴大家，為了一時的刺激作用，推動大量低回報基建，難料有多少項目最終會爛尾收場，長遠亦會製造出不少大白象，實際上對實體經濟發展無甚益處。

此外，預期未來當局還會積極主導投放在5G「新基建」，料到2025年，內地5G網絡建設投資累計將達到1.2萬億元人民幣。

第三，放寬產業調控，催谷消費。近日已有消息指，浙江省政府發布《提振消費促進經濟增長的實施意見》，涉及16條提振消費的具體舉措，包括鼓勵杭州有序放寬汽車限購，發揮農村汽車消費潛力，相信未來相類圍繞鼓勵消費的措施會陸續有來，但會否涉及到房地產領域，就要拭目以待。

若然相對於2008年的4萬億元人民幣刺激經濟方案，若今次當局真的如市場估計祭出「50萬億」救市方案，數額確實具震撼性！之不過，如今全球都在減息量寬，聯儲局更開出「無限QE」，不設限印銀紙！面對全球經濟停擺，這些救市方案實際上能起到多大的刺激作用，充滿不明朗因素。故投資者且別作過分憧憬，宜審慎控制持倉風險。

東網財經專欄作者 帥哥

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