【全球攬炒】新加坡首季GDP勁縮創十年低　全年料最多縮4%

新冠肺炎疫情持續，削弱全球內外部的需求，而新加坡的經濟活動亦有所放緩，該國第1季度國內生產總值(GDP)創約十年來最大降幅，按年收縮2.2%，預期收縮1.4%。按季收縮10.6%，預期收縮8.2%。

其中，製造業按年收縮0.5%，按季增長4.2%。建築業按年收縮4.3%，按季勁縮22.9%。服務業按年收縮3.1%，按季收縮15.9%。

新加坡貿工部認為，眼下新冠肺炎疫情仍在全球快速蔓延，疫情的嚴重性和可能持續的時間依然存在很大程度的不確定性，疫情得到控制後的全球經濟復甦軌迹也同樣難以預料，風險偏向下行，當中包括全球爆發的持續時間比預期的長，更多對全球供應鏈的嚴重和長期破壞，以及由疫情引發的金融衝擊。

考慮到新加坡第1季的表現差於預期，外部和內部經濟環境的急劇惡化，對今年的GDP增長預測，由原先預期的收縮0.5%至增長1.5%，修訂為收縮1至4%。

當局指出，隨着疫情不斷升溫，部分國家鎖國封城，令經濟活動遭到破壞，有可能導致該些國家的經濟急劇放緩，廣泛地削減經濟活動，全球供應鏈中斷，恐對新加坡外向型行業(包括製造業及批發貿易)產生不利影響。

其次，隨着疫情愈來愈廣泛，新加坡已收緊自2月份以來的邊境管制。目前並不允許所有短期訪客進入或過境，導致遊客人數銳減，嚴重影響旅遊和航空運輸業。

另外，為減少疫情傳播風險，採取隔離及取消群眾活動的措施，進一步打壓國內消費，並對消費、零售貿易及食品業等產生不利影響。

澳新銀行駐新加坡的亞洲研究負責人Khoon Goh稱，由於世界大部分地區停擺，第二季度的情況看起來並不好，相信新加坡金管局「必將需要大舉放鬆政策」。

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