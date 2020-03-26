【外匯點評】陳正犖：避險貨幣日圓需求或上升

市場憧憬美國第三階段財政刺激方案，讓聯儲局可以更有效紓緩美元流動性緊張的情況，令美元廣泛下跌。

市場對國會最終通過由財政部向聯儲局擔保的4,250億美元借貸機制，期望甚高，但經濟前景仍面臨諸多不確定。最新歐元區2月份服務業PMI由52.6挫至28.4，為有紀錄以來最低。英國2月份服務業PMI亦由53.2跌至35.7，亦創紀錄新低。

我們現時預期，美國首兩季經濟年度化季率或分別出現0.5%和12%的負增長，可能進入技術性衰退，環球經濟增長或會非常疲弱。因此，即使多國政府和央行採取大規模刺激措施，但環球經濟受到的影響有多深、有多廣、有多久，都仍然不明朗，市場亦不確定政府的寬鬆措施是否足以支持環球經濟，這些不確定或會繼續推動對避險貨幣的需求。

技術上，過去數日，美元兌日圓邁向112.23阻力水平並不順利，加上技術指標已到達超買水平，或出現了調整至110.29支持的風險，甚至下試109.03。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626