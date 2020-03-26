亞洲股市：日股進一步插逾900點　日產汽車挫4%

日股沽壓未止，日本日經225指數跌幅進一步擴大到逾900點或4.6%，並低見18,643點。日經股票平均波動指數期貨下跌，觸發熔斷機制。

個股中，日產汽車挫逾4%，其在埃及及南非的工廠暫時停工。

另外，日本今日發行總值4,000億日圓、收益率為0.5%的40年期債券，並將在4月2日發行總值2.1萬億日圓的10年期債券。

【08:33】亞洲股市：日股曾瀉近700點 韓澳股升1%至2%

美國白宮與國會就緊急經濟援助計劃達成協議，惟其後傳出多名國會參議員反對救市方案並提出修訂；美股三大指數收市個別發展。亞洲主要股市表現不一，日股受壓，日本日經225指數大幅低開311點或1.6%至19,234點，其後跌幅擴大至685點或3.5%，暫低見18,861點。

韓股低開後靠穩，南韓首爾綜合指數最新升19點或1.1%，報1,724點。

澳洲股市向好，早段曾漲135點或2.7%，報5,141點。

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