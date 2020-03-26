【專家點評】陳蓓敏：中芯獲大訂單　具值博率

美國月內兩度減息仍未能為金融市場滅火，鮑威爾再出第三招，無上限QE，即令本周美股波動異常。周一雖然道指曾跌約600點，但納指卻拒絕向下，只微跌18點，緊守6,860點水平。投資者愈見聯儲局動作頻頻，愈感不安。從短線而言，道指於18,000點有支持，無限營養劑灌溉下，美股仍有反彈空間。美匯高位見回軟，高位回落約2%，徘徊101水平。日本股市連升三日，重返19,500點關口，欲試20,000萬關口。歐洲股市升幅步伐一致。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)

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