【專家點評】陳蓓敏：中芯獲大訂單 具值博率
2020年03月26日 09:15
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美國月內兩度減息仍未能為金融市場滅火，鮑威爾再出第三招，無上限QE，即令本周美股波動異常。周一雖然道指曾跌約600點，但納指卻拒絕向下，只微跌18點，緊守6,860點水平。投資者愈見聯儲局動作頻頻，愈感不安。從短線而言，道指於18,000點有支持，無限營養劑灌溉下，美股仍有反彈空間。美匯高位見回軟，高位回落約2%，徘徊101水平。日本股市連升三日，重返19,500點關口，欲試20,000萬關口。歐洲股市升幅步伐一致。
港股周內反彈約二千點，重返23,500點，立於10天線上，令投資者存有戒心。隨着國內4月8日解封武漢，應可令被壓抑已久的中資股注入動力。聯通(00762)去年盈利增11%至944億元，純利增11%至113億元。股價早前過度受壓，周二終見反彈一成。恒地(00012)公布業績，純利倒退26%，只派末期息1.3元，減紅股派送，令人擔心本港經濟相關股份。
特朗普有意催谷復活節假期消費，蘋果撤限購，商家磨拳擦掌於復甦消費。費城半導體指數升逾一成，刺激相關股份。中芯國際(00981)去年第四季付運量理想。消費電子產品作勢起跑，有利集團訂單，早前已首度獲華為手機麒麟晶片訂單，並有計劃斥資約6億美元擴大產能。建議候低吸納，目標15元，止蝕位定於11.2元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)
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