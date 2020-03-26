恒指曾倒跌近300點　油股捱沽

恒生指數高開77點至23,604點後，迅即掉頭向下，並一度倒跌268點或1.1%，低見23,259點，最新仍跌150點或0.6%，至23,376點；國企指數仍跌70點或0.7%，報9,458點。主板成交暫逾156億港元。

中國海洋石油領跌2.6%，為表現最差藍籌；中國石油股份亦跌1.9%。

【09:20】【港股開市】恒指穩升 友邦及騰訊撐市

美國白宮與國會擬推出的緊急經濟援助計劃恐生變數，美股道指升幅收窄；港股向好，恒生指數高開77點或0.33%，報23,604點；國企指數低開77點或0.81%，報9,452點。

重磅股個別發展，友邦保險升2.7%至70港元，騰訊升1.5%企386元，香港交易所升0.8%；中國移動偏軟，滙豐控股跌0.7%，建設銀行跌1.9%。

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