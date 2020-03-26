A股快報：兩市偏軟　分析料短期大市超跌反彈

滬深股市三大指數齊低開，滬綜指低開19點或0.71%，報2,761點；深成指低開79點或0.77%，至10,161點；創業板指低開15點或0.78%，見1,922點。

人民銀行連續28日不進行逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。另外，據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0692，較上日上調50點子，連升兩日。

截至周三(25日)，上交所融資餘額報5,692.39億元，按日增加7.07億元；深交所融資餘額報4,944.46億元，按日增加6.79億元；兩市合計10,636.85億元，按日增加13.86億元。

海通證券表示，本周受美國聯儲局宣布無限QE的影響，美股終於止住連續的崩塌，全球流動性危機基本解除，黃金上漲、美匯指數下跌，北上資金恢復流入。後續海外疫情控制仍會影響到資本市場的表現，而電子產品、半導體、汽車零件等在全球產業鏈中佔比較高的行業，依舊面臨短期的不確性，相反以國內需求為主的行業板塊相對會比較穩定。從技術上看，短期大市超跌反彈，仍有繼續向上的動能，市場的主要壓力在2,900點上方。

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