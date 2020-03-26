【專家點評】施羅德：想安穩收息　投資者應該點做？

2019年，各國央行採取的大規模貨幣政策讓風險資產以及防守型資產錄得強勁的回報。不過，在經過去年的強勁回升後，各資產類別在2020年的估值吸引力已相對下降。鑑於2019年的風險因素延續至今年，加上中東局勢不明朗、美國總統選舉及新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情爆發，投資者要收息和獲取回報將更為困難。

儘管存在這些挑戰，我們仍對風險資產(如股票及企業債券)保持樂觀態度。然而，投資者不能再像2019年時那麼樂觀和被動。相反，靈活配置資產策略、主動採取針對性的下行風險管理措施，以及謹慎選擇證券才能夠安然過度更具挑戰性的2020年。我們將分享幾個要點，希望可以幫助投資者為波動的市況作好準備。

關注收息的可持續性及質素

與其盲目追求收益，投資者應將關注焦點投放在分析各資產的收益質素之上。例如，派發優質收益的企業通常都有穩健的業務營運去支持強勁的現金流，同時亦會致力通過良好的管理及和管治為股東提供價值。 相反，收益質素較低的企業通常表面收益都會較高，但該企業有可能已陷入困境或使用財務槓桿手段(如通過舉債而非以自由現金流去派發股息)。

我們認為市值加權指數並非獲取穩定收息的理想途徑。不論是提供具吸引力的收息或回報潛力，還是具備多元化/風險管理的好處，投資組合中的所有證券均需具備獨特的優勢。例如，我們在亞洲高息股債方面採取的策略是不會以任何指數作為市場、國家及行業配置的基準，從而確保投資是以獲取最佳收息為本。

在獲取收息的過程中，投資者難免需要承擔一些風險。相比起被動管理資產配置，主動管理不同資產類別的潛在風險將有助捕捉增長潛力，同時並能降低下行風險。

此外，降低潛在的貨幣風險同樣重要。若預期某種貨幣在與基礎貨幣兌換後的貶值將高於對沖成本，我們會以對沖的方式去消除該風險。

透過多元資產投資策略分散風險

通常而言，尋求收益的投資者會將投資重點放在債券之上。然而，專注在單一的資產類別或是只持有少數企業債券將有可能需要面對過度集中的風險，在這種情況下，任何市況的改變（如息差擴大）均有可能造成市場波動。

與此同時，部分希望從股票增長中獲利的投資者亦可能會為股市的波動感到擔憂。

有鑑於此，採取多元資產投資策略將有助投資者在風險較為分散的情況下實現預期的投資目標，如收息或增長。

施羅德投資管理(香港)北亞地區多元化資產產品副主管 鄧偉志

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