港股格局：郭家耀指市場恐慌情緒已紓緩
2020年03月26日 10:23
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，大市氣氛近期明顯改善，投資者似乎對各國央行實施的量寬及財政政策有一定憧憬。雖然新增新冠肺炎持續上升，但各國政府均有嚴厲措施應對，市場對往後能否控制疫情看法相對樂觀。港股近日亦跟隨外圍向好，恒指由低位有明顯反彈，短線出現整固亦屬正常，但相信指數可企穩兩萬三水平，並有機會上試兩萬四關口。未來要留意疫情發長，以及各國政府會否加推救市措施，相信市場恐慌情緒已逐步紓緩。
因應今次肺炎疫情，部分手機公司或會延遲新手機推出，多多少少影響手機設備股訂單表現，因此首一二季未必太理想。不過，市場憧憬各地將會推出5G手機，當疫情過去，終端設備需求應有明顯改善，最終將會帶動訂單。雖然手機設備股近期股價有深度調整，但低位見支持。以業績表現而言，舜宇光學(02382)較瑞聲科技(02018)表現更勝一籌，主要由於產品線較廣泛，客源亦無咁集中，業務風險較低。若想捕捉5G換機潮，不妨留意舜宇光學。
中國人壽(02628)去年純利按年飆升4.12倍，郭家耀認為公司業績增長強勁，主要受惠保費增長及投資收入帶動，但股價未能受惠相關消息，早前更跌至近年新低，一方面與斬倉盤有關，且業務相對單一，在交叉交易方面跑輸其他同業，且未來有機會受累外資企業競爭，對國壽前景審慎，不建議現時追入。
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