港股格局：郭家耀指市場恐慌情緒已紓緩

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，大市氣氛近期明顯改善，投資者似乎對各國央行實施的量寬及財政政策有一定憧憬。雖然新增新冠肺炎持續上升，但各國政府均有嚴厲措施應對，市場對往後能否控制疫情看法相對樂觀。港股近日亦跟隨外圍向好，恒指由低位有明顯反彈，短線出現整固亦屬正常，但相信指數可企穩兩萬三水平，並有機會上試兩萬四關口。未來要留意疫情發長，以及各國政府會否加推救市措施，相信市場恐慌情緒已逐步紓緩。

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