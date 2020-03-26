港股格局：許繹彬指近日反彈非轉勢　散戶不宜輕舉妄動

港股經過周三急升後回軟。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，受惠於美國推出無限量放水方案，美股近日「轉勢」，港股亦不甘示弱，由暫本月低位21,139點，迅速反彈至23,500水平，氣勢一時無倆。對於這次的反彈，主要是因為跌得過急，而出現的技術性反彈，並非真正轉勢。

正所謂「無病何需食藥」？美國這次可謂服用「重藥」，相信是因為所有數據顯示，是次受「疫情」所累，美國經濟前景已是「水浸眼眉」，世界各地的政府亦「有樣學樣」推出類似的經濟方案，反映未來經濟前景相當堪虞，完全不容樂觀。

他認為，畢竟新冠肺炎疫情仍未有靈丹妙藥可以解決，民眾仍要活在惶恐之中，每日要緊貼確診數字，所以現階段世界各國包括香港，推出不同的救市方案，可仍是「遠水未能救近火」，所以投資者不可掉以輕心，在投資路下時刻仍要保持清醍，不可掉以輕心。

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