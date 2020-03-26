【專家點評】鄧聲興：金山軟件受惠遠程辦公需求
2020年03月26日 10:50
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金山軟件(03888)去年雲業務及辦公軟件及服務表現理想，分別按年升73%及43%。辦公軟件WPS受惠疫情推動遠程辦公的需求，主要產品月活躍用戶(MAU)升至2.4億，遠高於去年的6,000萬，相信大大提升未來盈利增長。目標價睇27元，向下支持位為21.8元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興 (作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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