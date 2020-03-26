第一集團再購長沙灣工廈重建

第一集團表示，以6.4億港元購入長沙灣道916至922號全幢工業大廈，地盤面積約9,600方呎，以地積比率12倍計，可建樓面面積約11.5萬方呎，平均樓面呎價約5,555元。

上述物業道與其早前購入的長沙灣道924至926號為相連地盤，兩個地盤可合併發展，地盤面積增至約21,600方呎，地積比12倍，可重建樓面面積共約26萬方呎，預計總投資額約28億元，計劃於2023年落成。

此外，集團於2018年購入的長沙灣大南西街1018號，項目計劃重建成全新甲級寫字樓，可提供近20萬方呎全新商業樓面，預算於2021年落成。連同是次購入後併合發展項目，集團將於長沙灣可提供約50萬方呎工商樓面。

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