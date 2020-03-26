惠譽料油企投資削19%　傳特朗普出手促沙特擱置增產

外媒報道，惠譽發表報告預計，石油和天然氣巨頭英國石油(BP)、殼牌、埃克森美孚。雪佛龍和道達爾將把今年計劃的資本支出削減18.6%至940億美元，而非1,160億美元，主要因為新冠病毒蔓延打擊需求。

另一大行高盛早前亦指，需求暴跌將對全球煉油業帶來「前所未有的衝擊」，料第二季布蘭特期油價格將維持在每桶20美元附近。該行又預計，3月份石油需求減少每日1,050萬桶，4月份減少每日1,870萬桶，預計2020年需求每日下降425萬桶。

自俄羅斯與沙特掀起原油價格戰，加上新冠肺炎疫情打擊，拖累原油價格大幅下挫創出了將近20年來的最低水平。據知情人士稱，美國總統特朗普政府還是希望沙特能夠擱置下個月將原油日產量增至1,230萬桶的計劃，希望它能施以援手，使油價重新回到3月初暴跌前的水平。

自俄羅斯與沙烏地未能就進一步減產以應對新冠疫情帶來的前所未有的需求銳減局面達成協議並觸發價格大戰以來，原油價格已大幅下挫，危及了數十萬人的就業，抹去了數百億美元的資本開支，並使多達70%的美國頁岩油生產商面臨破產威脅。

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