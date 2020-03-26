【專家點評】李偉傑：中國鐵塔「錢」景向好
2020年03月26日 11:15
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中國鐵塔(00788)早前公布去年營業額上升6.4%至764億元人民幣，股東應佔溢利增長97.1%至52.22億元人民幣，預料5G制式今年內地將強力推行，對盈利增長帶來動力。建議買入價1.65港元，目標價睇1.9元，向下止蝕為1.5元。
大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)
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