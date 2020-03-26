新冠肺炎：3月份全球投資者信心再降至74.5點

新冠肺炎引發市場憂慮，道富集團周四(26日)公布3月份的《道富投資者信心指數》顯示，該指數由2月份經修訂後的78.5點下降4點，至74.5點。北美地區指數降2.9點至67.8，歐洲地區指數則下降15點，從110.6點降至95.6點。相比之下，亞洲地區指數升8.7點至94.5點。

道富環球市場美洲區多元資產策略主管Lee Ferridge稱，隨着市場對新冠肺炎疫情的擔憂從中國轉移至歐洲，投資者信心指數也反映了這一轉變。歐洲病例數量迅猛攀升，導致投資情緒顯著下降15點，自去年8月以來首次跌破100此中性水平。北美市場的投資情緒從本已較低的水平繼續下滑，在歷史低位附近徘徊，因投資者正觀望財政和貨幣應對政策的效果。而隨着中國病例數量的下降，3月份亞洲投資者信心反彈了8.7點，在很大程度上扭轉了2月份的跌勢。

《道富投資者信心指數》明確顯示投資者風險偏好的變化：股票在資產配置中佔比愈大，投資者風險承受能力或信心則愈高。指數讀數100為中性，代表投資者沒有增加或減少其對風險資產的長期配置。

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