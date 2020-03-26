H按注意：港元1個月拆息重上2厘　連升10日

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至1.41厘，結束三連升；1星期升至2.14厘；與樓按相關的1個月重上2厘水平，報2.01厘，連升10日，並創近兩個月新高；3個月升至1.85厘。

26/3/2020

隔夜 1.41929厘

1星期 2.14750厘

2星期 2.00000厘

1個月 2.01625厘

2個月 1.85036厘

3個月 1.85036厘

6個月 1.85536厘

12個月 1.86500厘

25/3/2020

隔夜 1.59929厘

1星期 2.08464厘

2星期 2.00845厘

1個月 1.98571厘

2個月 1.80929厘

3個月 1.80857厘

6個月 1.81804厘

12個月 1.83274厘

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