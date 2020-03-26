【專家點評】管泓姿：港股料續反彈 恒指正向兩倍ETF受捧
2020年03月26日 11:30
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華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，美國聯儲局無限量寬買債後，美國政府再推2萬億美元救市方案，本周環球股市氣氛轉佳。港股連續兩日大升，在強力反彈市中high beta科網股率先跑出，反映市場投資氣氛改善，料港股反彈未盡。
從技術上看，由於恒指已成功重越10天線(22,936點)，故整個大市已初呈回穩信號，即暫時已擺脫進一步試底或尋底之弱態。昨日總成交金額達1,511億元，動力方面算是相當配合。華夏恒指2倍正向ETF的ＦＬ二華夏恒指(07221)昨日再度獲投資者大手買入，錄得近1,700萬港元新資金流入，反映投資者認為港股值博率高，撈底博反彈。
截至3月25日，恒生指數PE估值反彈至9.63x，帳面估值略高於淨值水平(1.00x)。以歷史市帳率計，2008金融海嘯時恒指跌至1.06倍帳面值。不過估值最低是2016年頭，A股因熔斷機制狂瀉，恒指同樣受害，一度跌至0.97倍帳面值。港股低估值、高股息、高風險溢價的特徵依然顯著。港股仍有長線配置優勢，只要外圍股市配合，港股該可作進一步反彈。現階段投資者可以分段吸納，運用恒指兩倍槓桿ＦＬ二華夏恒指(07221)倍大每日升幅回報。
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