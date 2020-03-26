【專家點評】管泓姿：港股料續反彈　恒指正向兩倍ETF受捧

華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，美國聯儲局無限量寬買債後，美國政府再推2萬億美元救市方案，本周環球股市氣氛轉佳。港股連續兩日大升，在強力反彈市中high beta科網股率先跑出，反映市場投資氣氛改善，料港股反彈未盡。

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