新冠肺炎：渣打料英國封城助改善衛生　鎊匯勢反彈

外媒報道，渣打表示，英國就新冠病毒疫情採取的封鎖措施將觸發英鎊反彈。主要原因是一旦公共衞生情況改善，英國政府的大規模行動應能夠使經濟活動迅速恢復。

英鎊近日一度跌至35年低位，目前英鎊兌美元報1.185，兌港元報9.19。

渣打在報告中寫道，英國3月23日下達的封鎖令可能會扭轉英鎊走勢。今年以來，英鎊在G-10貨幣中的表現位列下游，兌美元今年以來已下跌11%。據渣打的公允價值計算，英鎊相對於美元的價值已經跌至紀錄低位。

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