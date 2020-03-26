【全球攬炒】標普料美銀行業今年無錢賺　更要倒蝕千億

新冠病毒疫情帶來經濟影響，外媒引述標普全球評級公司表示，根據最壞情景分析，其跟蹤包括摩根大通、美國銀行和花旗集團等65家美國銀行，今年將總共錄得約150億美元(約1,170億港元)虧損，反觀去年錄得盈利約1,950億美元(約1.52萬億港元)。

標普指出，在「嚴重不利情景」預測之下，經濟影響將波及美國所有行業，消費支出將出現最嚴重的下降。假如在「不太嚴重」的情況下，疫情影響將限於目前受影響的行業，如旅行和休閒，這種情況下美國銀行業2020年的利潤將下降約一半，至1,000億美元。

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