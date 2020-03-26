新冠肺炎：德國3月企業景氣指數創2009年以來新低

新冠肺炎疫情導致德國企業和店舖關閉，外媒報道，據德國Ifo經濟研究所公布，德國3月企業景氣指數修正為86.1，遠低於前月的96，亦差過市場預期的87.7。數字乃2009年7月以來最低水平，同時創下30年來最大降幅。

報告顯示，3月預期指數由前月的93.1，向下降至79.7；同時，3月現況評估指數由99跌至93。

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