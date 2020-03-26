恒安國際去年多賺近3%　2月起生產口罩

期內，紙巾業務收入上升約12.3%，至約114.86億元，佔集團收入約51.1%。濕紙巾業務收入增長21.2%，至約為6.06億元。衞生巾業務銷售跌幅收窄為約1.6%，至約64.87億元，佔集團收入約28.8%。紙尿褲業務收入約14.39億元，降幅收窄至約6.3%。

公司表示，新冠肺炎疫情於2020年在全球爆發，中國對疫情的防控工作正在全國範圍內持續進行，全國範圍延長春節假期，部分地區春節後延遲復工，對人員流動和交通進行一定程度的控制，對特定人群進行隔離，提高工廠及辦公場所的衞生和防疫要求，以及一系列增加社會距離的措施等。集團密切關注此次疫情發展情況，評估其對集團財務狀況、經營成果等方面的影響，截至目前集團尚未發現重大不利影響。

此外，公司於2月正式展開口罩等防疫用品的生產工作，並預期生產設備陸續到位後，口罩產能有望進一步增加。公司預期木漿價格於今年上半年將持續在低位運位，有助緩解公司的成本壓力，為毛利率持續改善提供支援。

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