【全球攬炒】外遊無門　金勞靚車美食停產停市　日子怎過…

新冠疫情發展至今，歐、美地區尚未受控，當地經濟活動大受影響。奢侈品如名錶、靚車，皆被迫停產停市，封城鎖國令下，大量航班取消，旅行已成絕響，就連六星級酒店著名餐廳都捱唔住要關門，可見疫情打擊下，唔單至基層打工仔要放無薪甚至失業，富貴一族的享樂花費途徑亦大減，可謂各有其苦！

【航班取消 只有宅在家】

全球多地封城鎖國抗疫，多家航空公司取消3、4月的航班，不少慣常終年游走全球的「飛機族」，如今只有「宅」在家。事實上，近月確診的人士中，不少是外遊人士，坐飛機已成為「另類危險活動」，估計4月的復活節長假，將成為最慘淡的旅遊季節！

【奢侈品停產停市 消費無門】

由於歐、美多地封城鎖國抗疫，不少海外奢侈品生產亦受到影響。龍頭鐘錶品牌勞力士(Rolex)便破天荒地從3月17日起關閉瑞士日內瓦、比爾與克里斯特三地的製錶廠至3月27日；Patek Philippe(百達翡麗)、隸屬LVMH集團的Hublot(宇舶表)也跟進停工行動，Audemars Piguet(愛彼錶)亦加入暫時停工行列直至3月底。

Chanel、Gucci及Hermes亦已相繼宣布停產，關閉於法國、意大利及瑞士廠房，其中Chanel更同時取消於5月在意大利舉行的早春度假時裝展，各大品牌亦陸續停辦時裝展。

此外，外電報道，繼寶馬和豐田關閉歐洲的工廠後，在3月12至19日一周內，大眾、奔馳、雷諾、標緻雪鐵龍、通用、福特等多個汽車品牌先後宣布暫停部分生產以抗疫。IHS Markit的最新研究顯示，隨着美國實施更嚴格的限制措施以防止新冠肺炎疫情蔓延，預計2020年美國汽車銷量約1,440萬輛，按年下降至少15.3%；預計歐洲汽車銷量將按年下降近14%。

市場預計，今年上半年可能會成為現代奢侈品業有史以來最糟糕的時刻。富貴一族慣常要追趕奢侈品潮流，在新品產銷和推廣受阻下，也許要捱一段苦悶的日子！

【餐飲業當災 高級食府亦難幸免】

由於全球民眾都在居家抗疫，出外用饍的食客大減，不但普通中小型食肆難以為生，就連高級食府都生意難做，被迫關門。

台灣101購物中心高級粵菜餐廳「十二粵」月初便宣布結業。香港方面，洲際酒店內的著名法國餐廳「Rech by Alain Ducasse」結業；英國名廚Jamie Oliver餐飲王國旗下在港兩間Jamie’s Italian亦宣布結業。可見如今富貴族要搵出門搵好嘢食都幾艱難，港府更擬推「售酒禁令」，美酒佳餚都面臨全面斷供，疫情真的恍如一場「戰役」！

高消費群每年在奢侈品、旅遊、餐飲上的花費，代表着一定的經濟活力，如今都因疫情影響而大受打擊。到底這種非常情況會持續多久？疫後的復產復市進度，又是否全面，抑或受經濟不景影響而難復舊觀？奢侈品股估值向下修訂的風險仍有多大？這些都是投資者關心的問題，如今都只有在家修心養性，靜觀疫情的變化，做好防風準備。

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