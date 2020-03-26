租客入市！青泰苑已補價545萬易手　十日跌價7%

居屋市場樓價隨大市回落。美聯李貫甡表示，青衣二手市本月錄至少44宗買賣，包括居屋青泰苑G座中低層3室，實用面積401方呎，1月初時於已補價自由市場開價568萬元放盤。同區租客於市場睇樓已一段時間，見低息環境持續，加快入市，終以545萬元購入上址，呎價13,591元。同類型單位約10日前曾售590萬元，相比下樓價跌約7.6%。

他續稱，目前普遍業主對後市持審慎樂觀態度，區內平盤源經過消化後，現時議價空間約為3%至6%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626