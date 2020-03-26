低息年代重臨　映灣園降價80萬吸客

藍籌屋苑呎價低於萬元成交繼續湧現。中原陳旭明表示，東涌映灣園12座高層H室，實用面積928方呎，套三房加儲物房間隔，新近以910萬港元易手，呎價9,806元。

據了解，單位業主原叫價980萬元，近日降價至900萬元，即吸引多組準買家表示興趣，一名同區租客睇樓多時，見低息年代重臨，業主亦願意減價求售，為免錯失良機，還價後業主應允出售。

而原業主於2010年以526萬元購入單位，現易手帳面獲利384萬元，升值73%。

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