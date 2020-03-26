二手成交：新婚上車客463萬入手荃德花園

中原程尚傑表示，整個荃灣區3月份暫錄140宗二手買賣，較2月全月的90宗多出約56%。雖然近日疫情於全球擴散，但剛性需求推動，只要業主願意減價5%至10%，仍可獲買家青睞。

他續稱，其中荃德花園C座高層A室，實用面積306方呎，日前以463.8萬元易手，呎價15,157元。新買家為新婚上車客，因有置業需要，遂購入作新婚居所。

原業主於2016年6月以308萬元購入，帳面獲利155.8萬元，升值50.6%。

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