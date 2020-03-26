半日沽空金額逾79億元 騰訊佔15%
2020年03月26日 12:13
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港股半日共有558隻股份被沽空，涉及逾79億港元。沽空榜首為騰訊，沽空額逾12.5億元，佔沽空總額約15.7%。
其後依次序為阿里巴巴、FI二南方恒指、盈富基金及建設銀行，沽空額各為4.6億、4.2億、4.2億及3.1億元，佔涳空總額為5.8%、5.3%、5.2%及3.9%。
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