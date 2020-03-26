國壽：疫情衝擊內地保險業　惟前景仍樂觀

她續指，國壽將堅守長期價值投資理念，及透過有效資產負債配置，以應對短期風險，對長期投資表現並不悲觀。

國壽副總裁詹忠表示，公司已對疫情採取不少應變措施，目前業務表現於市場上仍保持優勢。國壽副總裁利明光則指，公司的綜合償付能力充足率達276.53%，賠付能力充足，沒有融資需求。

國壽董事長王濱認為，短期而言疫情將對內地保險業產生一定衝擊，尤其是第一季，全年不確定性亦有所增加，公司將加強線上銷售及服務培訓，嚴格防疫及積極復工。

他對行業中長期前景仍樂觀，認為內地經濟穩中向好，商業保險於建構社會保障體系，推動經濟增長的作用更加明顯，中長期內地仍是增長最快的保險市場之一。

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