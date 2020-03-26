中國海外去年多賺一成　在港總可售貨值逾1300億元

年內，合約物業銷售額增長25.2%至3,771.7億港元，對應銷售面積為1,794萬平方米，增長12.6%。

集團指出，截至今年2月底，集團旗下商業物業已實施租金減免金額超過2,000萬元，為合作夥伴紓困減壓。當前疫情在中國內地已顯著緩和，但在全球其他國家卻呈現蔓延之勢。疫情已經拖累中國經濟增長，拖累全球經濟增長以至引發更大危機的可能性在加大。集團一貫秉持穩健審慎的財務策略，資金充裕、財務穩健，抗風險能力具有顯著的比較優勢。截至2019年底，集團持有現金954.5億元，資產負債率60.06%，淨借貸比率33.68%，負債率處於行業最低區間；加權平均借貸成本為4.21%，借貸成本處於行業最低區間。

集團2019年68%的新增土地儲備位於粵港、京津冀城市群、長三角都市圈。截至2019年底，集團系列公司土地儲備合計8,923萬平方米，八成以上布局於一、二線城市，房地產銷售在23個城市進入當地市場佔有率前三名，在11個重點城市銷售額超過港幣百億元，在北京的銷售額超過400億港元，在南京、廣州的銷售額超過200億港元。

儘管房地產行業增速放緩，2019年全國商品房銷售額仍接近16萬億元人民幣，集團對中國樓市保持十多萬億的市場規模充滿信心。此外，2019年集團聯合華為等科技企業領跑智慧社區、智慧家居的研發與應用，在上海打造全球首個5G社區中海•臻如府；在40多家同行企業中脫穎而出，參與《智慧社區建設規範》、《智慧建築設計標準》兩項國家標準編制。結合本集團在香港和內地大量工業化住宅開發建造經驗，正在加快整體廚衛工業化製造研發，加快轉化為集團的產品優勢。

集團作為創立於香港、根植於香港的企業，長期看好香港的發展，持續加大投入，在港土地儲備創歷史新高，總可售貨值超過1,300億港元。

展望2020年，中央持續加大逆周期調節，確保經濟穩中求進；以「穩地價、穩房價、穩預期」為目標的房地產政策，將會引導房地產行業平穩健康發展；新冠肺炎疫情延遲了購房需求釋放，但需求不會消失，「因城施策、一城一策」更具針對性與靈活性，將會帶來更多差異化的市場機會，集團有信心在2020年實現持續穩健增長。

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