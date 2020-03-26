3月期指收報23490點　低水38點

3月期指半日收報23,490點，跌128點，低水38點，成交91,704張，未平倉合約142,383張。4月期指收報23,481點，跌148點，低水47點，成交27,413張，未平倉合約50,993張。

即月國期收報9,544點，跌14點，低水4點，成交78,057張，未平倉合約232,981張。4月國指收報9,552點，跌17點，高水4點，成交38,973張，未平倉合約89,048張。

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