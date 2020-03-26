【高盛推介】績前兩手準備美團購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評由周二(24日)起開始發力反彈，周三(25日)更重上90港元水平，收市升約6.1%。周四(26日)早段則低開約1.9%後逆市反彈。而周二至今則累計升約13%，跑贏大市。

美團將於下周一(30日)公布去年第4季業績，有券商預期整體收入可達280億元人民幣，按年升42%，經調整溢利則牽達8.69億元人民幣。該行給予「跑贏大市」評級，目標價132港元。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認沽證，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約980萬元，為同期最多資金流入的個股認股證相關資產。

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