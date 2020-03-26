炒輪攻略：輪證成交逾180億元

半日窩輪成交額約68.38億港元，佔大市成交約10.16%。認購輪成交約47.48億元，認沽輪成交約20.86億元。認購輪與認沽輪成交比例69：31。

牛熊證成交額約111.85億元，佔大市成交約16.62%。其中牛證成交約55.89億元，熊證成交約55.95億元。牛證與熊證成交比例50：50。

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