人行在香港成功發行100億人民幣央行票據

中國人民銀行公布，在香港成功發行了100億元6個月期人民幣央行票據，中標利率為2.19%。在近期全球金融市場波動加大的背景下，此次香港人民幣央行票據發行仍受到了境外投資者的廣泛歡迎。包括美、歐、亞洲等多個國家和地區的銀行、央行、基金等機構投資者和多個國際金融組織踴躍參與認購，投標總量超過350億元，是發行量的3.5倍，表明人民幣資產對境外投資者具有較強吸引力，也體現了全球投資者看好中國經濟的信心。

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