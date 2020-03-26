合景泰富今年銷售目標1033億人民幣

蔡續指，疫情對酒店業務影響最大，目前還未看到恢復到正常的水平，若要完全恢復，預計需要多一個季度。商場方面，3月人流和消費額已經恢復到疫情前的60至65%，料可以很快恢復。

至於寫字樓業務影響最少，因為已經全面復工。集團在營商場8個，寫字樓8個，酒店17個。去年物業投資收入6.29億元，其中酒店佔40%，購物商場和寫字樓各佔35%和25%。酒店營運收入則為5.53億元。

他續指，雖然今年首兩月銷售受疫情影響，但對現金流影響不大。運營副總裁徐康亮補充，集團復工進度好過預期，目前管理人員全部到崗，項目復工率92%，工友到崗率95%。目前僅武漢等個別城市無法復工。

集團在去年在香港推出首個樓盤項目「尚•珒溋」，蔡風佳表示，該項目至目前銷售額約35億元。他認為香港和中國內地市場在推盤、銷售方面無大分別，只是國內的收款時間比較快。至於疫情對推盤節奏的影響，目前集團仍按既定計劃推進，看不到有大影響，不會因疫情加大推盤力度。

問及今年買地計劃，蔡指，在疫情下，各地政府土地供應很多，長三角等區域會重點考慮，符合公司發展，主要透過招拍挂及併購進行。強調土地儲備足夠3年發展，城市更新項目也會為集團提供土儲。

去年集團全年派息也按年大增32%至74分。對於往後派息比率會否維持高水平，蔡回應，只要在公司現金充裕和營利情況非常好的前提下，會維持一個相對好的百分比。雖然公司成立25周年，但派息水平一直非常理想，暫時沒有派特別息的安排。

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