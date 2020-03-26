【瑞銀推介】美團V彈重上90關口　憧憬解封利好吼CALL輪

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：自內地爆發疫情以來，美團點評股價持續受壓，初期於95至104港元水平受壓，未算太弱，但當整體大市洗倉式下跌後，該股亦失守橫行區，最低落過近70元的水平，亦即去年公布第2季業績虧轉盈時展開大升浪的起步點。

免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。

牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應了解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或市場參與者。© UBS 2020。版權所有。

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