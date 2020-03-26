【瑞通推介】國壽業績後好淡爭持　輪證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國白宮與參議院就經濟刺激法案達成一致意見，道指隔晚收報21,200點，升495點或2.3%。

恒指周三(25日)收升863點或3.8%，至23,527點，連升兩日累漲1,831點。周四(26日)早段徘徊於23,300點水平，即市留意可否守穩10天線(約22,936點)。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾4,400萬港元，其淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾8,600萬元，反映投資者看淡港股後市走勢。周三其牛證街貨重貨區為收回價21,600至21,699點，而熊證街貨重貨區為收回價24,200至24,299點。

在1月已發盈喜的中國人壽公布，去年股東應佔淨利潤582.87億元人民幣，按年增長4.12倍；收入按年增加16.3%至7,294.74億元人民幣；新業務價值增長18.6%至586.98億元人民幣。國壽指新冠肺炎疫情短期內將對公司業務帶來一定影響，並預告為推動公司未來發展戰略的實施，將結合資本市場情況進行相應的融資安排。該股周三以近全日高位15.22元收市，漲幅7.5%，兩日累升13%，收復10天線。周四早段高開後好淡爭持，於15.1至15.5元之間徘徊。周三有130萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有7萬元淨流入。

中國海洋石油去年純利610.45億元人民幣，按年增加15.8%；油氣銷售收入增加5.7%至1,971.7億元人民幣。集團表示會密切關注外部環境變化及國際油價走勢，執行更嚴格的成本控制和更審慎的投資決策。該股周三收升7.4%於7.65元，接近全日高位，周四早段回調近3%至7.4元邊，留意可否守穩10天線(約7.26元)。周三分別有136萬和5萬元淨流入其好倉和淡倉。

印度因應新型肺炎疫情全國封鎖3周，小米集團暫停印度廠房的生產，另集團將於下周二(31日)公布末期業績。周三其升幅落後大市，收升3.4%於10.34元，重返10天線之上。周四早段再度回落約1%，力守10元關口。周三分別有246萬和174萬元淨流出其好倉和淡倉。

瑞聲科技去年度淨利潤22.22億元人民幣，按年跌41.5%，不派末期息。另集團宣布高層人事變動，張宏江將任董事會主席。管理層表示，受疫情影響，第1季有個別訂單出現延遲情況，目前第2季客戶訂單已恢復正常水平，但考慮到目前疫情擴展至全球，仍需觀察對第3季訂單影響。業績公布後，該股周三午後一度倒跌，其後重拾升勢，收升4.2%於40.2元。股份周四早段表現反覆，曾跌穿40元，其後有買盤吸納，由即市低位倒升逾10%，重上43元之上。隔晚有報道指蘋果公司(Apple Inc.)或將5G iPhone發布時間延遲。周四分別有212萬和186萬元淨流入該股好倉和淡倉。

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