【股匯攻略】黃金白金後市去向

民眾證券銷售部副總裁張曦嵐表示，美國推出救市措施，受美元急跌帶動，金價抽升，由近日低位1,460美元急升至昨日高位1,643美元，目前企穩1,600美元水平。未來金價關鍵在於50天線1,580美元能否守得住，為甚麼有呢個睇法？另白銀價格反覆，料於區間上落。請入嚟睇片聽吓專家意見。

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