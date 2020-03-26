新冠肺炎：羅傑斯指美股恐未見底　波動市散戶宜揸現金

新冠肺炎疫情打擊美國經濟，聯儲局早前突然推出無限量寬(QE)措施，而共和、民主兩黨及華府就涉及2萬億美元(約15.6萬億港元)的紓困案達成協議。內地傳媒報道，「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)接受訪問時表示，美國的刺激方案會令股市回升，原因是大筆現金流入市場，股市會出現人為的回升，持續一段時間。但在疫情結束前，這僅屬一次技術性反彈，熊市還沒有結束。

近日商品市場波動，羅傑斯認為，不管甚麽時候，只要人們對紙幣及政府失去信心，自然就會去轉投黃金和白銀。他認為，投資者尤其是散戶，必須在自己了解的前提下進行投資，如果未有特定領域，則宜手持現金，雖然回報可能比較少，但總比一年損失5至10%為佳。

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