【大行報告】受疫情影響　標普下調利豐評級至「負面」

標普預計，由於消費者需求疲軟和經濟不確定性，客戶縮減甚至取消訂單，疫情將在今年對利豐核心供應鏈服務產生重大影響。

標普預計，疫情在歐美快速傳播，已導致大部分零售店臨時關閉，消費者情緒低落以及宏觀經濟全面下滑的風險增加。假設未來八周北美及歐洲地區零售額按年下降超過50%，而其餘時間保持個位數收縮，則今年區內零售額可能會下降約20%。

鑑於客戶面臨的挑戰，利豐前景及經營現金流在未來6至12個月或惡化。據標普基本情景預測，今年利豐整體收入有機會減少20%，而核心經營利潤率將收窄到1.5%至1.7%，主因供應鏈解決方案及批發業務持續疲軟；除息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)亦將由低位再跌25%至30%；亞洲物流業務有助緩解部分風險，同時債務與EBITDA比率將由2.7倍升到3.2至3.4倍。

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