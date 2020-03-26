中環伊利近街地舖3400萬沽　低意向價五成

消息透露，中環伊利近街雙號地下舖位，建築面積約1,000方呎，業主原本叫價6,800萬元，近日減價至3,900萬元，終以約3,400萬元易手，較意向價減少50%。

不過原業主早於1987年3月以68萬買入上址，即持貨約33年升值約49倍。

據悉，該舖位現由餐廳租用，每月租金8萬元，租戶新近續租至2022年3月，回報2.8厘。該街道不少舖位獲發展商收購，部分成交價介乎約5,000萬至6,000萬元，新成交舖位低市價約三成。

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