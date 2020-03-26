領峯放盤兩周減30萬 售1150萬元低市價半成
2020年03月26日 13:53
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將軍澳二手市頻現跌價、劈價個案。利嘉閣黃珉晟透露，其中領峯6座左翼中層D室，實用面積約977方呎，套四房連儲物室間隔，原先叫價1,180萬元，放盤約兩周後，累減30萬元或約3%，以1,150萬元易主，低市價5%，呎價約11,771元。
該行黃金欽續稱，同區都會駅1座高層C室套三房戶，實用面積約629方呎，今年2月叫價1,000萬元放售，終於日前以910萬元以交吉形式沽出，減價90萬元或約9%，呎價約14,467元。
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