減價有市！朗怡居兩房戶削25萬元易手
2020年03月26日 14:33
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中原王勤學表示，低息環境下，不論剛性或投資需求同樣殷切，遇上業主願減價，買家決定亦見加快。3月份迄今，整個元朗區錄157宗二手成交，是繼2019年3月錄得184宗以後，新高成交月份。
該區朗怡居1座低層D室，實用面積552方呎，兩房間隔，日前以660萬元易手，呎價11,957元。原業主叫價685萬元，減價25萬元後獲買家承接。
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