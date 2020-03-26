【全球球市】南韓央行涉足QE　承諾提供無限流動性

南韓央行採取類似於量化寬鬆(QE)的舉措，向受新冠肺炎大流行困擾的金融機構承諾提供「無限的」流動性。央行周四(26日)召開委員會會議，取消4至6月的回購協議交易金額限制。在7月進行檢視後，這個每周1次的公開市場操作可能會延長。

儘管央行周四的承諾是其首次作出類似措施，但與其他央行宣布的一些非常規政策相比，南韓央行措施的目標證券範圍更窄，而且期限更短。

南韓央行高級副行長Yoon Myunshik表示，周四宣布的無限供應本質上與其他主要央行的量化寬鬆有所不同，但考慮到所有需求都將由供應滿足，因此將其視為量化寬鬆也不會太錯。

事實上，在南韓央行本月早些時候把基準利率下調0.5厘至創紀錄低位0.75厘後，部分經濟學家認為，央行的下一步舉動將會是啟動量化寬鬆。

大信證券的固定收益策略師Kong Dong-rak認為，南韓央行周四宣布的措施，是南韓式量化寬鬆，但不是傳統的量化寬鬆。由於規模無限，因此市場積極看待有關舉措。

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